Goggia: «Alle Olimpiadi ho fatto un azzardo, ci vorrà tanto tempo per tornare quella che ero» (Di sabato 26 febbraio 2022) Torna la Coppa del mondo di sci. Oggi e domani due discese libere femminili a Crans-Montana. E quindi torna Sofia Goggia che dovrà difendere il primo posto nella classifica di specialità dall’attacco di Suter che ha vinto l’oro Alle Olimpiadi. Sofia Goggia alla Gazzetta dice che sarà dura. «È più difficile tornare alla quotidianità che affrontare un’Olimpiade – racconta la bergamasca -. In Cina ho fatto una gara, sono arrivata seconda, ho vissuto un’esperienza incredibile. Mi è andata bene perché ho trovato una pista che tutto sommato mi ha agevolato, mi ha permesso di essere veloce nonostante lo stato di forma e le condizioni del ginocchio». «A Janqing le curve avevano un raggio di 150 metri, stavo più in posizione. Qui a Crans Montana più che due discese facciamo due supergigantoni, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 febbraio 2022) Torna la Coppa del mondo di sci. Oggi e domani due discese libere femminili a Crans-Montana. E quindi torna Sofiache dovrà difendere il primo posto nella classifica di specialità dall’attacco di Suter che ha vinto l’oro. Sofiaalla Gazzetta dice che sarà dura. «È più difficilealla quotidianità che affrontare un’Olimpiade – racconta la bergamasca -. In Cina houna gara, sono arrivata seconda, ho vissuto un’esperienza incredibile. Mi è andata bene perché ho trovato una pista che tutto sommato mi ha agevolato, mi ha permesso di essere veloce nonostante lo stato di forma e le condizioni del ginocchio». «A Janqing le curve avevano un raggio di 150 metri, stavo più in posizione. Qui a Crans Montana più che due discese facciamo due supergigantoni, ...

