Gli ucraini che si arruolano per la guerra: “Ciao Italia, torniamo a casa per combattere” (Di domenica 27 febbraio 2022) Da Nord a Sud, decine di minivan e furgoni si stanno mettendo in viaggio in queste ore verso Kiev: a bordo, gli emigrati che vogliono prendere le armi contro l’invasore Leggi su repubblica (Di domenica 27 febbraio 2022) Da Nord a Sud, decine di minivan e furgoni si stanno mettendo in viaggio in queste ore verso Kiev: a bordo, gli emigrati che vogliono prendere le armi contro l’invasore

Advertising

rinaldosidoli : Gli ucraini che scappano dalla guerra si rifiutano di abbandonare i propri animali domestici. Una lezione d'amore a… - rusembitaly : (3/3) Il Ministero della Difesa russo ha divulgato anche il video in cui tutti gli 82 soldati ucraini dopo essersi… - _Nico_Piro_ : Perchè si sono arresi gli ufficiali ucraini a Meritopol. Due ipotesi 1) senza speranza di resistere hanno voluto sa… - BianchiSposa : RT @AxlGuidato: Quei quattro ebeti che stanno scendendo in piazza e che si riempiono la bocca di diritti umani sull'Ucraina sono gli stessi… - anto82243171 : RT @MashableItalia: Anonymous: 'Stiamo facendo il possibile per mantenere gli ucraini connessi a Internet'. Intanto i russi oscurano Twitte… -