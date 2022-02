Gli ospiti di C’è Posta Per Te stasera, da Totti a Raoul Bova (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono ormai noti gli ospiti di C’è Posta Per Te di stasera, sabato 26 febbraio 2022. Cosa vedremo su Canale 5 nella nuova stagione del people show di Maria De Filippi? Grandi protagoniste saranno, come ormai è tradizione, le migliori storie della gente comune. Ma non solo: anche alcuni ospiti impreziosiscono le serate all’insegna delle emozioni. Due “giganti” sono attesi stasera Inn studio. Due personaggi amatissimi dal pubblico italiano e molto influenti nei rispettivi settori di riferimento. Il primo viene dal mondo dello sport: nel calcio è un vero fuoriclasse, anche se negli ultimi giorni ha occupato prevalentemente le pagine di gossip. Stiamo parlando di Francesco Totti che di recente ha fatto chiacchiere a causa di una presunta separazione dalla moglie, Ilary Blasi. La ... Leggi su optimagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono ormai noti glidi C’èPer Te di, sabato 26 febbraio 2022. Cosa vedremo su Canale 5 nella nuova stagione del people show di Maria De Filippi? Grandi protagoniste saranno, come ormai è tradizione, le migliori storie della gente comune. Ma non solo: anche alcuniimpreziosiscono le serate all’insegna delle emozioni. Due “giganti” sono attesiInn studio. Due personaggi amatissimi dal pubblico italiano e molto influenti nei rispettivi settori di riferimento. Il primo viene dal mondo dello sport: nel calcio è un vero fuoriclasse, anche se negli ultimi giorni ha occupato prevalentemente le pagine di gossip. Stiamo parlando di Francescoche di recente ha fatto chiacchiere a causa di una presunta separazione dalla moglie, Ilary Blasi. La ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Al via il primo congresso di Azione, la formazione politica fondata dall'ex ministro Carlo Calenda. Al palazzo dei… - meb : In visita alla #RSA Casa di Dio di #Brescia, da oltre 500 anni un’eccellenza per l’accoglienza e la cura delle pers… - ilnapolionline : SERIE B - Perugia-Benevento 0-1, per gli ospiti decide il rigore di Forte - - carle08 : RT @radioleopoldait: È stata un' Assemblea bellissima. Ricca di idee, confronti, progetti. Grazie a tutti gli ospiti intervenuti, a voi asc… - SchettinoAlbert : RT @radioleopoldait: È stata un' Assemblea bellissima. Ricca di idee, confronti, progetti. Grazie a tutti gli ospiti intervenuti, a voi asc… -