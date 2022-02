Giulia Stabile e il vero motivo per cui ride spesso | “Ecco perché rido sempre”

Leggi su biccy

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il trionfo ad Amici, il lavoro a Tu Si Que Vales e adesso il ritorno nel talent mariano da professionista, questo è un periodo d’oro per. La ballerina è famosa anche per la sua risata e in un’intervista rilasciata a Cosmopolitan ha spiegato come maiin tv. “Come mai? Ad Amici invece non riuscivo a smettere dire, tantissimo,re di felicità,re che èil campanello di quasi tutte le emozioni che provo, anche di quando non sto capendo veramente che cosa sta succedendo. Sangio? Resterà al mio fianco sulle nostre giostre, è più di una sensazione, quasi una certezza. Stiamo davbene insieme e va tutto benissimo. Lui oltre le parole mi dimostra ...