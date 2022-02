Girl from Nowhere: una serie Netflix thailandese da guardare (Di sabato 26 febbraio 2022) Bisogna ringraziare Netflix se oggi è possibile vedere prodotti seriali provenienti un po’ da tutto il mondo. Ha lanciato in tendenza le serie coreane con Squid Game e Non Siamo Più Vivi, ha proposto prodotti interessanti dalla Spagna come Feria, o serie curiose come Re: Mind dal Giappone. Questa volta si parlerà di una bella serie di origine thailandese: Girl from Nowhere. Grazie al format antologico, un contenuto originale ed intrigante, ed una protagonista magnetica ed enigmatica, è un originale Netflix che vale la visione. Di cosa parla Girl from Nowhere? La protagonista indiscussa di Girl from Nowhere è una studentessa di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 26 febbraio 2022) Bisogna ringraziarese oggi è possibile vedere prodotti seriali provenienti un po’ da tutto il mondo. Ha lanciato in tendenza lecoreane con Squid Game e Non Siamo Più Vivi, ha proposto prodotti interessanti dalla Spagna come Feria, ocuriose come Re: Mind dal Giappone. Questa volta si parlerà di una belladi origine. Grazie al format antologico, un contenuto originale ed intrigante, ed una protagonista magnetica ed enigmatica, è un originaleche vale la visione. Di cosa parla? La protagonista indiscussa diè una studentessa di ...

