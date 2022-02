Giovane writer sorpreso a scrivere su una struttura pesanti offese contro la polizia

(Di sabato 26 febbraio 2022) ANCONA - Le volanti sono intervenute nel corso della scorsa notte in via Vallemiano, a seguito di richiesta di intervento, per segnalazione di alcuni giovani intenti ad imbrattare la, ...

AnsaMarche : Scritte con offese e minacce a polizia, denunciato writer. Giovane sorpreso stanotte dalle Volanti zona Vallemiano…

Gli operatori giunti sul posto rintracciavano un anconetano, del 1999, ancora intento a colorare la sua scritta con vernice rossa, contenente pesanti offese e minacce di morte, contro la ...