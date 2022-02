Giocattoli e cellulari bomba lanciati dagli aerei russi, l’accusa di Kiev: così la Russia uccide i nostri bambini (Di sabato 26 febbraio 2022) È una triste, violenta e codarda abitudine delle guerre. Giocattoli e cellulari pieni di esplosivo: delle bombe innescate dentro i giochi per i bambini. E anche in Ucraina, nella regione di Sumy, «aerei russi lanciano Giocattoli per bambini, telefoni cellulari e oggetti di valore pieni di esplosivo» è l’allarme lanciato dalla Verchovna Rada, il Parlamento di Kiev. Inevitabile l’allarme di migliaia di persone che anche sui social hanno diffuso il messaggio per fare in modo che si propagasse il più possibile. Per decenni dentro ai Giocattoli per i più piccoli vengono nascoste delle mine in grado di mutilare o rendere invalidi i bambini. È successo già in Ucraina, nel Donbass, dove l’allora primo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) È una triste, violenta e codarda abitudine delle guerre.pieni di esplosivo: delle bombe innescate dentro i giochi per i. E anche in Ucraina, nella regione di Sumy, «lancianoper, telefonie oggetti di valore pieni di esplosivo» è l’allarme lanciato dalla Verchovna Rada, il Parlamento di. Inevitabile l’allarme di migliaia di persone che anche sui social hanno diffuso il messaggio per fare in modo che si propagasse il più possibile. Per decenni dentro aiper i più piccoli vengono nascoste delle mine in grado di mutilare o rendere invalidi i. È successo già in Ucraina, nel Donbass, dove l’allora primo ...

