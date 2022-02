Gibuti | sventato un colpo di Stato nel Corno d’Africa

Leggi su strumentipolitici

(Di sabato 26 febbraio 2022) Secondo quanto riferiscono i media di Somalia ed Etiopia, èrecentementeun tentativo di golpe a, nel. Il maggiore generale Zakariya Sheikh e il colonnello Abdullahi Abdi, ora messi agli arresti insieme ad altri ufficiali, volevano deporre il presidente Ismail Omar Guelleh, in carica dal 1999. Lo scorso novembre, il generale Sheikh erasospettato del coinvolgimento in operazioni non autorizzate di sostegno militare alla dittatura Amhara e alle milizie paramilitari dell’Afar, mentre nel 2015 era entrato in contrasto col presidente Guelleh per aver posto gravi accuse al governo dell’Etiopia, causando forti tensioni fra i rispettivi eserciti, all’epoca schierati vicini nella regione somala di Hiiraan. Guelleh, che subentrò al potere allo ...