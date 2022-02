GF Vip | cachet da capogiro per Kabir Bedi? Ecco quanto avrebbe guadagnato l’attore FOTO

(Di sabato 26 febbraio 2022) Tra gli argomenti che generano maggiore interesse in merito al GF Vip vi è quello che fa capo aidei vari protagonisti e in queste ore sono sopraggiunte indiscrezioni su quello di. La tigre della Malesia era tra i personaggi più richiesti dalla produzione del reality show. Proprio in virtù di questo, L'articolo proviene da KontroKultura.

Pochi mesi fa, il settimanale Oggi aveva parlato di unpari a 50 mila euro a puntata per la conduzione dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi . Per la conduzione del GF, invece, gli ...... ma gli accordi che un colosso come Amazon è capace di siglare condi primo piano possono far impallidire la tv generalista, Sanremo compreso. Idi conduttori e comici del cast di LOL non ...Katia Ricciarelli, qual è il suo stipendio al Gf vip? La soprano è riuscita ad ottenere il cachet più alto di tutti i concorrenti.Totti-Ilary, l'impero della coppia a rischio con la rottura: conti in tasca alla "Totti-Blasi spa" Ua rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi impaterebbe anche sul banco della coppia, di ferro anche ...