GF Vip | Alda D’Eusanio rivela la cifra astronomica che le avrebbe chiesto Laura Pausini

(Di sabato 26 febbraio 2022) É costato davvero caro adil pettegolezzo riportato nella Casa del Grande Fratello Vip 5 a proposito die del compagno Paolo Carta. L’anno scorso, infatti, la giornalista dichiarò che nell’ambiente dello spettacolo si diceva che la cantante venisse picchiata dal produttore con cui sta da anni (e che è anche il padre di sua figlia Paola) e fu espulsa in direttissima dalla Casa senza avere neanche l’opportunità di chiedere scusa pubblicamente. GF Vip, chi è il concorrente che ha guadagnato di più? Il colpo di scena In questi giorni in merito ai guadagni dei gieffini sono emerse cifre folli che in parte corrisponderebbero al vero GF Vip, le dichiarazioni di...

Esattamente un anno faD'Eusanio tirava inspiegabilmente in mezzo Laura Pausini, la sua famiglia e il suo compagno dall'interno della casa del Grande Fratello. MagicamenteD'Eusanio venne fatta sparire dal reality. Letteralmente. Chiamata in confessionale non è mai più uscita da quella porta. Nessuno degli altri concorrenti ha più potuto fare il ...La giornalista ed ex gieffinaD'Eusanio ha fatto causa a Mediaset . In una nuova intervista concessa al settimanale Vero ha parlato del suo allontanamento dal piccolo schermo. 'Non ho ...Alda D’Eusanio torna a parlare, dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip 5, e rivela la cifra da capogiro che le avrebbe richiesto Laura Pausini dopo le esternazioni nella Casa più spiata d’Italia.Dopo l'esperienza al Gf Vip, la vita per Alda D’Eusanio non è stata più la stessa. Nessuna più ospitata né in Rai né in Mediaset. Buttata fuori ...