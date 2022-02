Gerry Scotti: la dolcissima foto che tutti aspettavano (Di sabato 26 febbraio 2022) Gerry Scotti da circa un anno è diventato nonno e sul web è diventata virale l’immagine che lo vede in compagnia della nipote Gerry Scotti emoziona i suoi fan con uno scatto dolcissimoIl conduttore televisivo più volte ha sottolineato la gioia e l’emozione di essere diventato nonno. Gerry Scotti grazie a suo figlio Eduardo da quasi due anni ha una bellissima nipote di nome Virginia. Il presentatore aveva già parlato della nipotina in diverse occasioni e ora insieme a lei, visto che è cresciuta vuole vivere alcuni momenti insieme a lei. Gerry Scotti mostra sua nipote Virginia Scotti non perde tempo, e si gode i primi passetti della nipotina Virginia, che per la prima volta viene mostrata sui social network. Il ... Leggi su formatonews (Di sabato 26 febbraio 2022)da circa un anno è diventato nonno e sul web è diventata virale l’immagine che lo vede in compagnia della nipoteemoziona i suoi fan con uno scatto dolcissimoIl conduttore televisivo più volte ha sottolineato la gioia e l’emozione di essere diventato nonno.grazie a suo figlio Eduardo da quasi due anni ha una bellissima nipote di nome Virginia. Il presentatore aveva già parlato della nipotina in diverse occasioni e ora insieme a lei, visto che è cresciuta vuole vivere alcuni momenti insieme a lei.mostra sua nipote Virginianon perde tempo, e si gode i primi passetti della nipotina Virginia, che per la prima volta viene mostrata sui social network. Il ...

