Germania e Francia. Si ad aiuti militari a Kiev (Di domenica 27 febbraio 2022) Ore 22.55 - L'Europa fornirà mezzi militari all'Ucraina La Germania invia mille armi anticarro e 500 missili stinger"E' un dovere fare del nostro meglio per aiutare l'Ucraina a difendersi dall'esercito invasore di Putin". Così, in un tweet, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, annunciando l'invio della Germania di mille armi anticarro e 500 missili stinger all'Ucraina. Scholz ha aggiunto che l'invasione russa rappresenta un "punto di svolta".Anche Francia ed Italia forniranno aiuti militari a Kiev

