Genova, giovane bergamasco muore investito da treno merci: Matthew aveva 20 anni (Di sabato 26 febbraio 2022) Tragedia a Sestri Levante nel genovese, dove un ragazzo è stato travolto e ucciso da un treno merci. Si chiamava Matthew Carissimi , aveva 20 anni, era originario di Bergamo ed era ospite di ... Leggi su leggo (Di sabato 26 febbraio 2022) Tragedia a Sestri Levante nel genovese, dove un ragazzo è stato travolto e ucciso da un. Si chiamavaCarissimi ,20, era originario di Bergamo ed era ospite di ...

PatriziaOrlan11 : RT @rep_genova: Riva Trigoso, muore investito da treno giovane di 20 anni di Bergamo - rep_genova : Riva Trigoso, muore investito da treno giovane di 20 anni di Bergamo - BeljaEkrem : @DucaAndrea85 Quando per 4 mesi di fila, tu fai uscire systematicamente al 60esimo minuto un GIOVANE per far giocar… - codeghino10 : RT @Tg3web: 'Uccise il padre per sopravvivere e difendere la madre', con questa motivazione il Tribunale ha assolto il giovane Alex Pompa d… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: 'Uccise il padre per sopravvivere e difendere la madre', con questa motivazione il Tribunale ha assolto il giovane Alex Pompa d… -