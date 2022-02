Francis Ford Coppola | Oggi troppi show sui premi | preferivo quando c' erano solo gli Oscar

(Di sabato 26 febbraio 2022)sostiene che ci sianosulla stagione deicinematografici; il regista ha anche dichiarato che preferiva il periodo in cui c'soltanto gli. Nel corso della cerimonia per il 50esimo anniversario della distribuzione globale de Il padrino,si è lasciato andare a un commento sugli awardse sui. Il celebre regista sostiene che, al momento, ci siano troppe cerimonie suiha anche dichiarato che preferiva il periodo in cui c'i ...

Nel corso della cerimonia per il 50esimo anniversario della distribuzione globale de Il padrino,Coppola si è lasciato andare a un commento sugli awards show e sui Premi Oscar . Il celebre regista sostiene che, al momento, ci siano troppe cerimonie sui premi.Coppola ha ...A un certo punto in questo documentario c'èCoppola che dice: "Questo film non parla del Vietnam, questo film è il Vietnam" e penso a come Instagram stia proprio bene al posto dell'"...Francis Ford Coppola sostiene che ci siano troppi show sulla stagione dei premi cinematografici; il regista ha anche dichiarato che preferiva il periodo in cui c'erano soltanto gli Oscar. Nel corso de ..."Vogliamo ricominciare a vivere il rito del cinema con i suoi capolavori, dal muto ai giorni nostri, come vera e propria esperienza". Per reagire alla durissima crisi delle sale innescata dalla pandem ...