Francesco Totti ospite a C'è Posta per Te: il gesto social di Ilary Blasi (Di sabato 26 febbraio 2022) Francesco Totti è stato uno degli ospiti di C'è Posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi in onda questa sera. L'ex calciatore della Roma è stato il protagonista di una delle storie raccontate da Maria, entusiasmando sia in pubblico presente in studio che i telespettatori. Ma non è stato solo il pubblico ad apprezzare il Pupone, ad ammirare l'ex Capitano giallorosso comodamente seduta sul divano di casa anche Ilary Blasi. La showgirl ha voluto così spegnere ancora una volta le voci di una rottura fra i due, pubblicando una storia che non lascia spazio a ulteriori fraintendimenti. Una smentita social come aveva già fatto qualche giorno fa quando aveva pubblicato un'altra storia dove faceva la linguaccia. Servirà Instagram a mettere a tacere i pettegolezzi o la loro ...

