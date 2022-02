Francesco Totti a “C’è Posta per Te”: il suo ritorno in tv nella settimana in cui è stato al centro del gossip [VIDEO] (Di sabato 26 febbraio 2022) Smentita la crisi con Ilary Blasi attraverso una Instagram Stories pubblicata di recente sul profilo social dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti – dopo i rumors e il chiacchiericcio sulla presunta fine del lungo e felice matrimonio con la conduttrice – continua a far parlare di sé. L’ex capitano della Roma, questa sera sabato 26 … L'articolo Francesco Totti a “C’è Posta per Te”: il suo ritorno in tv nella settimana in cui è stato al centro del gossip VIDEO proviene da Velvet gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 26 febbraio 2022) Smentita la crisi con Ilary Blasi attraverso una Instagram Stories pubblicata di recente sul profilo social dell’ex capitano della Roma,– dopo i rumors e il chiacchiericcio sulla presunta fine del lungo e felice matrimonio con la conduttrice – continua a far parlare di sé. L’ex capitano della Roma, questa sera sabato 26 … L'articoloa “C’èper Te”: il suoin tvin cui èaldelproviene da Velvet

