Forza Italia, Fabio Di Caprio nominato commissario cittadino a Dugenta

Tempo di lettura: 2 minuti

Il Consigliere Comunale di Dugenta, Fabio Di Caprio, primo eletto con 215 voti di preferenza nella lista civica "Obiettivo Comune", è stato nominato commissario cittadino di Forza Italia a Dugenta. "Questo ruolo rafforza il mio impegno per la cittadinanza. Viviamo una fase di crisi strutturale. I partiti hanno, oggi più di ieri, la responsabilità di individuare le problematiche del territorio e dare risposte concrete. La politica dei fatti dovrà prevalere a quella delle promesse. Attraverso i nostri punti di riferimento, presenti nel Governo Draghi, in Parlamento, in Regione e in Provincia, tenteremo di apportare un contributo di idee e di azioni di crescita, pensando solo agli interessi ...

