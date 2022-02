Formazioni ufficiali Sassuolo-Fiorentina | Serie A 2021 2022

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ledi, anticipo serale della ventisettesima giornata della. Al Mapei Stadium i viola cercano tre punti per continuare a sognare l’inseguimento all’Europa che conta, mentre i neroverdi cercheranno di confermare la grande vittoria sul campo dell’Inter. Calcio d’inizio alle 20:50, ecco le scelte di Dionisi e Italiano. Le: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI La Primavera nerazzurra in campo alle 13 contro la Juventus: ecco le formazioni ufficiali ??… - DiMarzio : #SerieA, #EmpoliJuventus | Le formazioni ufficiali - edicolasportiva : Diretta Empoli-Juve: formazioni ufficiali e dove vederla in tv - KikkoSport : ? FORMAZIONI UFFICIALI ?? Empoli ?? Juventus ?? Stadio Carlo Castellani ??18:05 ?? Serie A ???? ?? Giornata 27' ?? DAZN ??… - Profilo3Marco : RT @SkySport: Empoli-Juventus, formazioni ufficiali: Andreazzoli sorprende tutti #SkySport #SerieA #SkySerieA #EmpoliJuventus #Empoli #Andr… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Brescia Calcio

Empoli - JuventusEMPOLI (4 - 3 - 2 - 1): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Di Francesco, Bajrami; Pinamonti All. Andreazzoli JUVENTUS ...LE(calcio d'inizio ore 17.30) V. FRANCAVILLA (3 - 4 - 2 - 1) : 22 Nobile; 15 Delvino, 6 Miceli, 5 Idda; 18 Pierno, 16 Franco (cap.), 25 Toscano, 3 Ingrosso; 11 Mastropietro, 7 ...Sono ufficiali le scelte di formazione di Salernitana e Bologna per la sfida dell'Arechi in programma alle ore 15:05 e valida per il 27° turno di Serie A.Nel prepartita di Empoli-Juventus (QUI le formazioni ufficiali), Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di Dazn. Un po' come vale per tutti, il vicepresidente bianconero ha ribadito come sia difficil ...