Formazioni ufficiali Sassuolo Fiorentina | le scelte degli allenatori

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ledimatch valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Satalino, Pegolo, Ayhan, Peluso, Ceide, Tressoldi, Ayhan, Magnanelli, Harroui, Henrique, Ciervo, Defrel.(4-3-3): Dragowski; Odriozola, M. Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Sottil, Piatek, Ikoné. Allenatore: Italiano. A disposizione: ...

Inter : ?? | FORMAZIONI La Primavera nerazzurra in campo alle 13 contro la Juventus: ecco le formazioni ufficiali ??… - DiMarzio : #SerieA, #EmpoliJuventus | Le formazioni ufficiali

Ecco le: VIRTUS FRANCAVILLA (3 - 4 - 2 - 1) - Nobile; Delvino, Miceli, Idda; Pierno, Franco, Toscano, Ingrosso; Mastropietro, Maiorino; Patierno. A disp.: Milli, Cassano, Feltrin,...Empoli - JuventusEMPOLI (4 - 3 - 2 - 1): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Di Francesco, Bajrami; Pinamonti All. Andreazzoli JUVENTUS ...Qualche sorpresa nello schieramento scelto da Italiano per affrontare il Sassuolo. Scelto dal 1' Dragowski, mentre a centrocampo riposa Bonaventura con al suo posto Castrovilli insieme ad ...Diretta Virtus Francavilla Palermo streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 29^ giornata di Serie C ...