Formazioni ufficiali Psg- Saint Etienne, Ligue 1 2021/2022 (Di sabato 26 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Paris Saint-Germain – Saint Etienne, match della 26esima giornata della Ligue 1 2021/2022. Calcio d’inizio alle 21:00 al Parco dei Principi, dove i padroni di casa vogliono proseguire con la loro fuga in testa al campionato per poi preparare al meglio anche la sfida al Real Madrid in Champions. Situazione ben più difficile per il Saint Etienne, che ha un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Le Formazioni ufficiali Paris Saint-Germain: in attesa Saint Etienne: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Ledi Paris-Germain –, match della 26esima giornata della. Calcio d’inizio alle 21:00 al Parco dei Principi, dove i padroni di casa vogliono proseguire con la loro fuga in testa al campionato per poi preparare al meglio anche la sfida al Real Madrid in Champions. Situazione ben più difficile per il, che ha un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. LeParis-Germain: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI La Primavera nerazzurra in campo alle 13 contro la Juventus: ecco le formazioni ufficiali ??… - infoitsport : LIVE TJ - EMPOLI-JUVENTUS - Formazioni ufficiali: Arthur in regia, Kean in avanti - infoitsport : Formazioni ufficiali Empoli-Juventus | Pronostico marcatori, ammoniti e tiratori - infoitsport : Empoli-Juventus, le formazioni ufficiali: Allegri cambia un attaccante - infoitsport : FORMAZIONI UFFICIALI Empoli-Juventus: a breve le scelte di Andreazzoli e Allegri -