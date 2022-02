Formazioni ufficiali Empoli Juventus: le scelte degli allenatori (Di sabato 26 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Empoli Juventus match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Empoli Juventus, match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022. Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajili, Cacace; Zurkowski, Asljani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. All. Andreazzoli Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Kean. All. Allegri L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Ledimatch valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajili, Cacace; Zurkowski, Asljani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. All. Andreazzoli(4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Kean. All. Allegri L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali Serie A, Empoli - Juventus: formazioni ufficiali del 26 febbraio 2022 Le formazioni ufficiali di Empoli - Juventus del 26 febbraio 2022, incontro valido per la ventisettesima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022 EMPOLI - Alle ore 15 allo Stadio Castellani in campo ...

Formazioni ufficiali Empoli - Juventus, Serie A 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Empoli - Juventus , match valido per la 27esima giornata della Serie A 2021/2022 . I toscani sono a secco di vittorie da metà dicembre, mentre i bianconeri arrivano da tre ...

