Formazioni ufficiali Brentford-Newcastle | Premier League 2021 2022

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ledi, match valido per la 27esima giornata della. I padroni di casa non vincono da ben sette giornate, mentre ilarriva dal pareggio contro il West Ham. Appuntamento alle ore 16. Queste le scelte dei due tecnici.: Raya, Jansson, Ajer, Pinnock, Henry, Norgaard, Jensen, Dasilva, Janelt, Mbeumo, Wissa.: Dubravka, Krafth, Schar, Bur, Targett, Shelvey, Willock, Joelinton, Frase, Murphy, Wood. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #GenoaInter, le formazioni ufficiali - ItaliaFpl : Ecco le formazioni ufficiali di Crystal Palace-Burnley: Vieira schiera Milivojevic a centrocampo e Zaha punta centr… - ItaliaFpl : Ecco le formazioni ufficiali di Brentford-Newcastle: Toney e Eriksen sono in panchina con la conferma di Dasilva e… - ItaliaFpl : Ecco le formazioni ufficiali di Brighton-Aston Villa: torna titolare Trossard con Welbeck in panchina nel Brighton… - sportface2016 : Formazioni ufficiali #Brentford-#Newcastle, #PremierLeague 2021/2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Brescia Calcio

Salernitana - Bologna,Salernitana, 4 - 3 - 1 - 2: Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Coulibaly L., Ederson, Kastanos; Verdi; Djuric, Ribery.Salernitana Bologna, leRoma, 26 febbraio 2022 - Empoli - Juventus e Sassuolo - Fiorentina aggiornano la corsa verso l'Europa. Dopo le frenate di Milan e Inter sulla via dello scudetto e in attesa del ...Alle 15.05 scendono in campo Salernitana e Bologna. Di seguito le formazioni ufficiali del match. SALERNITANA: Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L.Coulibaly, Ederson; Verdi, Kastanos, Ribery; ...Chiuderà il ventinovesimo turno Foggia-Bari. Di seguito, le formazioni ufficiali delle sfide della 14:35: AVELLINO (3-5-2): Forte; Scognamiglio, Dossena, Bove; Ciancio, Carriero, Aloi, De Francesco, ...