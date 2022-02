Follia in casa, bimbo di 4 anni trovato nel congelatore. Poi la scoperta choc della polizia (Di sabato 26 febbraio 2022) È accusato di aver ucciso il figlio di 4 anni della sua ragazza e di aver nascosto il corpo in un congelatore per quasi tre mesi. Brandon Toseland, 35 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio e rapimento di primo grado. La figlia della fidanzata del 35enne ha consegnato al suo insegnante una lettera in cui sua madre diceva di essere trattenuta e temeva che suo figlio fosse morto. La polizia ha messo sotto sorveglianza la casa di Toseland dopo che l’insegnante li ha informati e martedì è scattato l’arresto. Brandon Toseland e la sua ragazza sono stati osservati mentre si trovavano a bordo di una Nissan bianca e hanno notato una manette attaccata al sedile anteriore. La donna avrebbe detto loro che il suo ragazzo da quasi un anno aveva rinchiuso suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) È accusato di aver ucciso il figlio di 4sua ragazza e di aver nascosto il corpo in unper quasi tre mesi. Brandon Toseland, 35, è stato arrestato con l’accusa di omicidio e rapimento di primo grado. La figliafidanzata del 35enne ha consegnato al suo insegnante una lettera in cui sua madre diceva di essere trattenuta e temeva che suo figlio fosse morto. Laha messo sotto sorveglianza ladi Toseland dopo che l’insegnante li ha informati e martedì è scattato l’arresto. Brandon Toseland e la sua ragazza sono stati osservati mentre si trovavano a bordo di una Nissan bianca e hanno notato una manette attaccata al sedile anteriore. La donna avrebbe detto loro che il suo ragazzo da quasi un anno aveva rinchiuso suo ...

