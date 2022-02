Folletto: le pulizie di primavera e la “Cleaning Therapy” (Di sabato 26 febbraio 2022) Le pulizie di primavera mettono ordine nelle nostre case e nelle nostre teste: parola di Cleaning Therapy! È in arrivo la primavera, per le pulizie di casa affidiamoci agli esperti di Folletto Con l’arrivo della bella stagione scatta l’operazione “pulizie di primavera” e le pulizie, di questa primavera che sta per arrivare, assumono un significato ancora più importante perché ci traghettano verso una stagione che sembra aprire le porte a una ritrovata normalità. Pulire, riordinare, igienizzare in profondità la casa e tutto ciò che la abita, dai divani ai materassi, dalle tende ai tappeti, passando per vetri, imposte e pavimenti porta benefici indiscutibili, aiuta a fare chiarezza anche tra i ... Leggi su tuttotek (Di sabato 26 febbraio 2022) Ledimettono ordine nelle nostre case e nelle nostre teste: parola di! È in arrivo la, per ledi casa affidiamoci agli esperti diCon l’arrivo della bella stagione scatta l’operazione “di” e le, di questache sta per arrivare, assumono un significato ancora più importante perché ci traghettano verso una stagione che sembra aprire le porte a una ritrovata normalità. Pulire, riordinare, igienizzare in profondità la casa e tutto ciò che la abita, dai divani ai materassi, dalle tende ai tappeti, passando per vetri, imposte e pavimenti porta benefici indiscutibili, aiuta a fare chiarezza anche tra i ...

