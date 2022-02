Fiori e farfalle di Massimo Barlettani alla Chiesta della Spina (Di sabato 26 febbraio 2022) Massimo Barlettani Dentro la chiesa di Santa Maria della Spina si possono ammirare le opere dell'artista Massimo Barlettani. La mostra dal titolo Tra, Trascendenza, a cura di Riccardo Ferrucci, ha ... Leggi su lanazione (Di sabato 26 febbraio 2022)Dentro la chiesa di Santa Mariasi possono ammirare le opere dell'artista. La mostra dal titolo Tra, Trascendenza, a cura di Riccardo Ferrucci, ha ...

Advertising

salvatoredenti : Il vento sceglie con cura la sua forza e velocità, per fare muovere i petali di gladiolo come fossero ali di farfal… - UTAUVictoria : Fiori, farfalle, gigli, Gramigna, lanterne, trofie, Acini di pepe, Couscous, Corallini, Pearl Pasta, Quadrettini Gnocchi... Oh, sorry! - EmmaFyl91954 : RT @manuia66: Le armi dovrebbero sparare solo colori.....colori magici per formare le farfalle?? i fiori?? il sole?? la vita?? la pace?? Perché… - domenicocuppari : RT @manuia66: Le armi dovrebbero sparare solo colori.....colori magici per formare le farfalle?? i fiori?? il sole?? la vita?? la pace?? Perché… - SoniaSamoggia : RT @manuia66: Le armi dovrebbero sparare solo colori.....colori magici per formare le farfalle?? i fiori?? il sole?? la vita?? la pace?? Perché… -