Fine dell’incubo per Fonseca: ha lasciato l’Ucraina a bordo di un pullman (Di sabato 26 febbraio 2022) Buone notizie per Paulo Fonseca. L’ex allenatore della Roma, era rimasto bloccato a Kiev con la famiglia, mentre alloggiava all’Hotel Opera (lo stesso in cui soggiornano De Zerbi e Shakhtar Donetsk). Fonseca Ucraina GuerraGrazie all’intervento dell’ambasciata portoghese, che ha messo a disposizione dei pullman per la comunità lusitana di Kiev, è riuscito, insieme alla famiglia e a due giocatori dello Shakthar Edgar Cardoso e Felipe Sousa, a lasciare l’Ucraina durante il pomeriggio di ieri, passando per il conFine con la Moldova. A riferirlo è TNT Portugal. Chiara Dell’Orto Leggi su rompipallone (Di sabato 26 febbraio 2022) Buone notizie per Paulo. L’ex allenatore della Roma, era rimasto bloccato a Kiev con la famiglia, mentre alloggiava all’Hotel Opera (lo stesso in cui soggiornano De Zerbi e Shakhtar Donetsk).Ucraina GuerraGrazie all’intervento dell’ambasciata portoghese, che ha messo a disposizione deiper la comunità lusitana di Kiev, è riuscito, insieme alla famiglia e a due giocatori dello Shakthar Edgar Cardoso e Felipe Sousa, a lasciaredurante il pomeriggio di ieri, passando per il concon la Moldova. A riferirlo è TNT Portugal. Chiara Dell’Orto

