FIFA 22 | SBC Anthony Elanga Stelle D’Argento – Disponibile una nuova Sfida Creazione Rosa

(Di sabato 26 febbraio 2022) Electronic Arts ha rilasciato la SBC che permette di sbloccare la versionediper la modalità22 Ultimate Team. Goditi i contenuti giornalieridisponibili da venerdì 4 a mercoledì 9 marzo. Ogni giorno, per tutta la durata della serie, troverai giocatoria tema come premio negli obiettivi e nelle Sfide. Potete ricattare la carta speciale dell’attaccante svedese che milita nel Manchester United completando la SBC disponbile in FUT 22. Requisiti SBCMin. 1 giocatore/i proveniente/i da: Premier ...

Advertising

ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT #FUT22 SBC Anthony Elanga Stelle D'Argento - Disponibile una nuova Sfida Creazione Rosa - ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT #FUT22 SBC Paul Pogba Stelle D'Argento FlashBack - Disponibile una nuova Sfida Creazione Rosa - FUTUniversecom : Fifa 22 SBC GS STELLE D’ARGENTO: soluzioni - FUTUniversecom : Fifa 22 SBC REINIER JESUS STELLA D’ARGENTO: soluzioni - zazoomblog : Fifa 22 SBC REINIER JESUS STELLA D’ARGENTO: soluzioni - #REINIER #JESUS #STELLA #D’ARGENTO: -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA SBC

Proseguono le SBC su FIFA 22! Stavolta è il turno di quella GS STELLE D’ARGENTO rilasciata in occasione dell’evento Silver Stars Series Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di ...Proseguono le SBC su FIFA 22. Questa volta è il turno di quella denominata "Giocatore a scelta 84+" rilasciata in occasione dell'evento "Road to the Final". Come di consueto, proseguono le SBC su FIFA ...