FIFA 22: MOTM 26 Febbraio – Le nuove carte Uomo Partita disponibili nei pacchetti dalle 19:00 (Di sabato 26 febbraio 2022) EA Sports, tramite i social ufficiali, ha comunicato che sono disponibili le nuove carte speciali MOTM delle Coppe Nazionali, della UCL e UEL per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Tra i giocatori più rappresentativi figurano il difensore del Liverpool Van Dijk, il centrocampista del Barcellona De Jong ed il centrocampista portoghese del Manchester City Bernardo Silva. I giocatori che hanno fornito una prestazione eccellente e che sono stati determinanti al fine del risultato delle partite dell'ultimo turno delle rispettive coppe nazionali e internazionali hanno ricevuto questa carta speciale. FIFA 22 è atteso per il 1° Ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch.

FIFA 22: arrivano le carte MOTM In questi giorni sono approdate sui server di FIFA 22 le speciali carte Man Of The Match. Vediamo insieme quali sono i giocatori scelti.

In questi giorni sono approdate sui server di FIFA 22 le speciali carte Man Of The Match. Vediamo insieme quali sono i giocatori scelti.