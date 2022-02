Fast & Furious, Helen Mirren ha "pregato" Vin Diesel per la parte: "Ero senza pudore" (Di sabato 26 febbraio 2022) Helen Mirren ha desiderato fortemente il ruolo in Fast & Furious, tanto da arrivare a "supplicare" Vin Diesel, protagonista della celebre saga. Helen Mirren ha parlato del suo ruolo nella saga di Fast & Furious, ammettendo di aver "supplicato" Vin Diesel affinché le permettesse di recitare nella serie cinematografica iniziata nel 2001 e arrivata al suo nono capitolo. Domenica 26 febbraio, Helen Mirren riceverà il Life Achievement Award ai SAG Awards 2022: un importante riconoscimento per un'attrice che è stata protagonista di una carriera straordinaria. Negli ultimi anni, Mirren si è avvicinata anche alle nuove generazioni, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 febbraio 2022)ha desiderato fortemente il ruolo in, tanto da arrivare a "supplicare" Vin, protagonista della celebre saga.ha parlato del suo ruolo nella saga di, ammettendo di aver "supplicato" Vinaffinché le permettesse di recitare nella serie cinematografica iniziata nel 2001 e arrivata al suo nono capitolo. Domenica 26 febbraio,riceverà il Life Achievement Award ai SAG Awards 2022: un importante riconoscimento per un'attrice che è stata protagonista di una carriera straordinaria. Negli ultimi anni,si è avvicinata anche alle nuove generazioni, ...

