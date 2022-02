Fagnani sulla Lamborghini | Le ho chiesto una cosa sulla sua sessualità

(Di sabato 26 febbraio 2022) "Parliamo di niente", ha chiarito la giornalista, che aspetta il benestare dei legali per potere mandare in onda l'intervista rilasciata da Elettraal programma Belve (Raidue)

EnzoSulWeb : #Morgan a #Belve e' un personaggio, un genio creativo,che appare alle domande della #Fagnani,fragile perche' estrom… - zukosky10 : @fraversion A me ha fatto più pena la battuta sulla Fagnani che batte. - FredMosby_ : @AndreaDispenza Cercando di sintetizzare (perché lui dice mille cose al secondo), sulla sua pagina di Wikipedia a l… - SunshineMarcoB : Pamela Prati: 'Ho fatto causa a Mediaset e a colei che ha divulgato cose bruttissime sulla mia persona. Nemmeno vog… - SimonePiloni : Fagnani che forza la mano maliziosamente sulla storia con Gere, perfettamente perfida ?? #Belve -

... Ilary deve ancora registrare il suo intervento TVseconda rete di Casa Rai e questo, senza ombra di dubbio, sarà motivo di grandissima attenzione mediatica. Proprio la, intervistata ...... ha bloccato la messa in onda della sua intervista con la presentatrice Francesca. ... Elettra Lamborghini ha contemporaneamente respinto delle insinuazioni molto invasivesua vita ..."Parliamo di niente", ha chiarito la giornalista, che aspetta il benestare dei legali per potere mandare in onda l'intervista rilasciata da Elettra Lamborghini al programma Belve (Raidue) ...Intervistato da Francesca Fagnani, Morgan 'spara a zero' sul talent di Maria De Filippi e rivela di aver lasciato lui il programma ...