Facebook, la foto simbolo di Malinovskyi sommersa di «segnalazioni spam»: «Quasi perso l'accesso, non molleremo»

Ucraina Il calciatore dell'Atalanta ha pubblicato sul suo profilo la foto con la maglietta «No war in Ukraine» scattata durante la partita con l'Olympiacos. Ruslan: «Lo scatto ha ricevuto centinaia di segnalazioni di spam e propaganda, a loro non piace la verità, ma non c'è niente da nascondere». Tantissimi i messaggi di solidarietà.

