F1, record di giri per la Ferrari nei test di Barcellona. Mercedes, McLaren e Red Bull si guardano da vicino (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo una lunghissima attesa, le inedite auto di F1 sono finalmente scese in pista in quel di Barcellona per tre interessanti giornate di test. Sono tanti gli spunti dopo i primi riscontri cronometrici, come sempre poco indicativi e da prendere con le dovute cautele. Non conosciamo infatti il lavoro e soprattutto i carichi di benzina utilizzati per i giri veloci. I team hanno scelto dei programmi differenti per questi tre giorni anche se tutti i piloti hanno completato tre delle sei sessioni previste. McLaren, Alpine, AlphaTauri e Red Bull sono stati le squadre che hanno privilegiato l’impegno di un singolo protagonista ad eccezione dell’ultimo giorno quando per motivi di tempo è stato scelto di alternare i due alfieri. Queste squadre si sono dimostrate tra le più presenti in pista anche se non sono ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo una lunghissima attesa, le inedite auto di F1 sono finalmente scese in pista in quel diper tre interessanti giornate di. Sono tanti gli spunti dopo i primi riscontri cronometrici, come sempre poco indicativi e da prendere con le dovute cautele. Non conosciamo infatti il lavoro e soprattutto i carichi di benzina utilizzati per iveloci. I team hanno scelto dei programmi differenti per questi tre giorni anche se tutti i piloti hanno completato tre delle sei sessioni previste., Alpine, AlphaTauri e Redsono stati le squadre che hanno privilegiato l’impegno di un singolo protagonista ad eccezione dell’ultimo giorno quando per motivi di tempo è stato scelto di alternare i due alfieri. Queste squadre si sono dimostrate tra le più presenti in pista anche se non sono ...

