F1 | Helmut Marko | “McLaren veloce per gli sponsor a Barcellona | Ferrari solida ma con quanta benzina?”

(Di sabato 26 febbraio 2022) I test di(Spagna), riservati alle monoposto del Mondiale 2022 di F1, sono andati in archivio e tracciare un bilancio è complicato. Nessuna delle squadre ha lavorato in relazione esclusivamente alla prestazione. I nuovi progetti, dettati dal nuovo regolamento tecnico, ha costretto i team e i piloti a interpretare la tre-giorni catalana come una sorta di shakedown prolungato. In questo contesto tutto da decifrare la Red Bull ha colpito le caratteristiche della nuova RB18. Indubbiamente, la vettura nata dalla mente geniale di Adrian Newey è meritevole della palma di macchina più creativa ed estrema del Circus per le soluzioni ardite escogitate, specialmente all’altezza delle pance. Tuttavia, da parte degli addetti ai lavori i complimenti non sono mancati perche per consistenza e velocità hanno mostrato ...