Everton-Manchester City: le lacrime di Zinchenko durante un applauso per l'Ucraina (Di sabato 26 febbraio 2022) Oleksandr Zinchenko, prima del match di Premier League tra Everton e Manchester City, non ha potuto trattenere le lacrime mentre i giocatori e tutti i presenti al Goodison Park hanno applaudito per manifestare solidarietà all'Ucraina. Manchester City – Zinchenko – Ucraina Anche le telecamere hanno ripreso l'emozione del giocatore. Prima di questo momento, ce n'è stato anche un altro molto toccante: Zinchenko e Vitaly Mykolenko, connazionale ma avversario in campo, poiché laterale dell'Everton, si sono abbracciati, guadagnandosi un'ovazione del pubblico. Chiara Dell'Orto

