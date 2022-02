Estelle Mossely | le témoignage déchirant de la boxeuse sur sa famille en Ukraine

Leggi su cityroma

(Di sabato 26 febbraio 2022) Née d’un père d’origine congolaise et d’une mère d’origine ukrainienne, la championne de boxe,est très touchée par le conflit entre la Russie et l’. Peu après la déclaration de guerre du président russe Vladimir Poutine, la jeune femme de 29 ans a tenu à alerter ses abonnés sur Instagram et a fait passer un message: “J’ai mal à mon! La guerre est déclarée et elle est partout. Je prie pour ma“. L’ex-femme de Tony Yoka et mère de deux enfants a ensuite donné plus d’informations sur la partie de savivant en. Elle a expliqué : “Mahabite dans une petite ville d’loin des frontières et pas si près de la capitale. Je n’aurais pas imaginé que ...