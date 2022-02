Eriksen torna in campo: le tappe dall'arresto cardiaco a oggi (Di sabato 26 febbraio 2022) A più di 8 mesi del problema cardiaco che aveva tenuto il mondo col fiato sospeso durante Danimarca - Finlandia dell'Europeo, Christian Eriksen torna in campo contro il Newcastle, come annunciato dall'... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) A più di 8 mesi del problemache aveva tenuto il mondo col fiato sospeso durante Danimarca - Finlandia dell'Europeo, Christianincontro il Newcastle, come annunciato'...

FBiasin : 259 giorni dopo, Christian #Eriksen torna al suo posto: in campo. Bentornato campione. - GoalItalia : 259 giorni dopo, #Eriksen torna in campo ???? - SanEzMartinez : RT @DiMarzio: #PremierLeague | Christian #Eriksen torna in campo in un match ufficiale, 259 giorni dopo il malore. Bentornato, Chris ?? h… - 731valetotto : RT @GoalItalia: 259 giorni dopo, #Eriksen torna in campo ???? - INTER291103 : RT @internewsit: Eriksen torna a fare il calciatore! Debutta ufficialmente col Brentford - -