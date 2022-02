Eriksen torna in campo, 8 mesi fa l'arresto cardiaco (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) - Christian ERikson è tornato in campo. A 8 mesi di distanza dall'arresto cardiaco durante il match degli Europei Danimarca-Finlandia, ha fatto il suo esordio con la maglia del Brentford in Premier League. Il centrocampista è entrato al Brentford Community Stadium al 52' di gioco nel match valido per la 27esima giornata contro il Newcastle, il punteggio è sullo 0-2 per la squadra ospite. "Se togliamo il risultato sono un uomo felice, essere tornato in campo è una sensazione meravigliosa", dice Eriksen. L'ex giocatore dell'Inter a Sky Sports Uk racconta il suo ingresso in campo. "Mister Frank non mi ha detto molto quando sono entrato in camp. Ho parlato con lui ogni giorno nelle ultime settimane. Mi ha solo detto buona ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) - Christian ERikson èto in. A 8di distanza dall'durante il match degli Europei Danimarca-Finlandia, ha fatto il suo esordio con la maglia del Brentford in Premier League. Il centrocampista è entrato al Brentford Community Stadium al 52' di gioco nel match valido per la 27esima giornata contro il Newcastle, il punteggio è sullo 0-2 per la squadra ospite. "Se togliamo il risultato sono un uomo felice, essereto inè una sensazione meravigliosa", dice. L'ex giocatore dell'Inter a Sky Sports Uk racconta il suo ingresso in. "Mister Frank non mi ha detto molto quando sono entrato in camp. Ho parlato con lui ogni giorno nelle ultime settimane. Mi ha solo detto buona ...

