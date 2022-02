Eriksen torna in campo, 259 giorni dopo l'arresto cardiaco: l'ovazione dello stadio (Di sabato 26 febbraio 2022) C hristian Eriksen è di nuovo un calciatore . 259 giorni dopo i terribili minuti trascorsi senza vita a terra, durante la sfida degli Europei tra Danimarca e Finlandia, l'ex fantasista dell'Inter è ... Leggi su globalist (Di sabato 26 febbraio 2022) C hristianè di nuovo un calciatore . 259i terribili minuti trascorsi senza vita a terra, durante la sfida degli Europei tra Danimarca e Finlandia, l'ex fantasista dell'Inter è ...

Advertising

FBiasin : 259 giorni dopo, Christian #Eriksen torna al suo posto: in campo. Bentornato campione. - GoalItalia : 259 giorni dopo, #Eriksen torna in campo ???? - DiMarzio : #PremierLeague | Christian #Eriksen torna in campo in un match ufficiale, 259 giorni dopo il malore. Bentornato, C… - direpuntoit : Christian #Eriksen è tornato in campo con il #Brentford 259 giorni dopo il malore. - mandvzukic : RT @GoalItalia: 259 giorni dopo, #Eriksen torna in campo ???? -