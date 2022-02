Eriksen torna in campo 259 giorni dopo il malore: la standing ovation dello stadio – Il video (Di sabato 26 febbraio 2022) Christian Eriksen è tornato in campo per una partita ufficiale 259 giorni dopo l’arresto cardiaco accusato durante la partita contro la Finlandia di Euro 2020. Il centrocampista danese è entrato al 52esimo minuto della partita tra il suo Brentford e il Newcastle, disputatasi oggi, 26 febbraio, e finita con il punteggio di 0-2. Eriksen, che è passato al Brentford dopo la rescissione in estate con l’Inter, è stato salutato al suo ingresso in campo da una standing ovation dello stadio. February 26, 2022 Leggi anche: Ufficiale: Eriksen torna a giocare con il Brentford in Premier League Premier League, il ritorno di Eriksen: ... Leggi su open.online (Di sabato 26 febbraio 2022) Christianto inper una partita ufficiale 259l’arresto cardiaco accusato durante la partita contro la Finlandia di Euro 2020. Il centrocampista danese è entrato al 52esimo minuto della partita tra il suo Brentford e il Newcastle, disputatasi oggi, 26 febbraio, e finita con il punteggio di 0-2., che è passato al Brentfordla rescissione in estate con l’Inter, è stato salutato al suo ingresso inda una. February 26, 2022 Leggi anche: Ufficiale:a giocare con il Brentford in Premier League Premier League, il ritorno di: ...

