Eriksen torna in campo 173 giorni dopo l’arresto cardiaco | VIDEO (Di sabato 26 febbraio 2022) Nonostante la sconfitta del 'suo' Brentford contro il Newcastle, Christian Eriksen è tornato a giocare una gara ufficiale 173 dopo il suo arresto cardiaco. Ecco le immagini del suo ingresso sul prato del 'Brentford Community Stadium'. Leggi su pianetamilan (Di sabato 26 febbraio 2022) Nonostante la sconfitta del 'suo' Brentford contro il Newcastle, Christianto a giocare una gara ufficiale 173il suo arresto. Ecco le immagini del suo ingresso sul prato del 'Brentford Community Stadium'.

Advertising

FBiasin : 259 giorni dopo, Christian #Eriksen torna al suo posto: in campo. Bentornato campione. - DiMarzio : #PremierLeague | Christian #Eriksen torna in campo in un match ufficiale, 259 giorni dopo il malore. Bentornato, C… - SkySport : ULTIM'ORA PREMIER ERIKSEN TORNA IN CAMPO CON IL BRENTFORD Il danese è subentrato al 52' nella sfida con il Newcastl… - theartofmadrid : RT @FBiasin: 259 giorni dopo, Christian #Eriksen torna al suo posto: in campo. Bentornato campione. - TOSADORIDANIELA : RT @FBiasin: 259 giorni dopo, Christian #Eriksen torna al suo posto: in campo. Bentornato campione. -