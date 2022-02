Eriksen: "Meraviglioso tornare dopo quello che ho passato" (Di sabato 26 febbraio 2022) L'intervista al danese dopo la prima partita giocata nella sua "seconda vita": oltre 250 giorni dopo l'arresto cardiaco in campo all'Europeo. Le parole di Christian Eriksen Leggi su video.gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) L'intervista al danesela prima partita giocata nella sua "seconda vita": oltre 250 giornil'arresto cardiaco in campo all'Europeo. Le parole di Christian

Advertising

fcin1908it : Eriksen: “Sono felice, meraviglioso tornare in campo dopo quello che mi è successo” - FcInterNewsit : Eriksen: 'Sono un uomo felice, è meraviglioso tornare in campo dopo quello che mi è successo' - sportface2016 : #PremierLeague | #Brentford, la gioia di Christian #Eriksen dopo il ritorno in campo -