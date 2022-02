Eriksen | “Meraviglioso tornare dopo quello che ho passato” | VIDEO

Advertising

L'intervista al danese dopo la prima partita giocata nella sua "seconda vita": oltre 250 giorni dopo l'arresto cardiaco in campo all'Europeo. Le parole di ChristianChristian, è tornato in campo dopo l'arresto cardiaco che lo colpì lo scorso mese di giugno durante Euro 2020. Il danese, dopo l'esordio con la maglia del Brentford , ha raccontato le sue sensazioni ai ...Poi sui suoi obiettivi per il resto della stagione: «Riprendere il ritmo, quella sensazione di calcio, per aiutare il Brentford a rimanere in Premier League» Essere tornato in campo è una sensazione m ...A 259 giorni di distanza dall'ultima volta Christian Eriksen è tornato in campo per disputare una partita ufficiale. Il centrocampista danese ha infatti esordito con la maglia del Brentford, entrando ...