Eriksen è tornato a giocare otto mesi dopo l'arresto cardiaco. Ha esordito con il Brentford in Premier League (Di sabato 26 febbraio 2022) Christian Eriksen è tornato in campo a otto mesi (per la precisione, 259 giorni) dall'arresto cardiaco che ebbe in campo nella partita degli Europei tra Danimarca e Finlandia. Il danese ex Inter, al ... Leggi su leggo (Di sabato 26 febbraio 2022) Christianin campo a(per la precisione, 259 giorni) dall'che ebbe in campo nella partita degli Europei tra Danimarca e Finlandia. Il danese ex Inter, al ...

Advertising

CB_Ignoranza : Otto mesi dopo il malore, Eriksen è tornato in campo a giocare. Bentornato, Chri ?? #Eriksen #PremierLeague - rtl1025 : ?? Christian #Eriksen è tornato in campo 259 giorni dopo l'arresto cardiaco avuto in campo a Euro2020 contro la Fin… - HomoVidensYT : RT @Adnkronos: Christian #Eriksen è tornato in campo, 8 mesi fa il dramma. - Adnkronos : Christian #Eriksen è tornato in campo, 8 mesi fa il dramma. - VdmFootball : 8 mesi fa lottava tra la vita e la morte. Oggi Christian #Eriksen è tornato in campo. Queste cose riconciliano con… -