Eriksen di nuovo in campo: «Straordinario, sono un uomo felice» (Di sabato 26 febbraio 2022) . Le parole del centrocampista danese del Brentford Christian Eriksen ha parlato dopo il suo rientro in campo a oltre otto mesi dal malore di Euro2020. Queste le sue parole dopo Brentford-Newscastle (0-2). «Non un bel risultato, ma sono un uomo felice. Ma il fatto di aver affrontato ciò che ho affrontato io, ed essere tornato, mi trasmette una sensazione straordinaria. L'allenatore non mi ha detto nulla di particolare. D'altronde ho parlato con lui ogni giorno nelle ultime settimane. Mi ha detto solo: "Buona fortuna e goditi la partita. sono tutti qui. La mia famiglia, i miei genitori, i miei figli, mia suocera e alcuni dei dottori che mi hanno aiutato nel recupero. Abbiamo attraversato insieme questa fase, ma per loro è anche stato più difficile di quanto lo sia stato per ...

