Ennio Morricone genio proletario con la forza del rigore e del talento (Di sabato 26 febbraio 2022) Dalla visione di “Ennio” il documentario che Peppino Tornatore ha dedicato al maestro Ennio Morricone – scomparso nel 2021 – si esce con un sentimento di gratitudine. Non solo e non tanto perché il regista di Bagheria riesce a dare attraverso le testimonianze del meglio dell’accademia musicale – Goffredo Petrassi, Boris Porena –, della musica leggera – Gianni Morandi, Edoardo Vianello, Caterina Caselli, Gino Paoli, etc… -, dei film – Sergio Leone, Peppino Tornatore stesso, Quentin Tarantino –, un ritratto del grande compositore romano, ma anche e soprattutto perché vediamo agire nella testimonianza diretta questo genio proletario che partendo dall’eredità di un padre trombettista riesce con la sola forza del rigore e del talento a diventare uno dei ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 febbraio 2022) Dalla visione di “” il documentario che Peppino Tornatore ha dedicato al maestro– scomparso nel 2021 – si esce con un sentimento di gratitudine. Non solo e non tanto perché il regista di Bagheria riesce a dare attraverso le testimonianze del meglio dell’accademia musicale – Goffredo Petrassi, Boris Porena –, della musica leggera – Gianni Morandi, Edoardo Vianello, Caterina Caselli, Gino Paoli, etc… -, dei film – Sergio Leone, Peppino Tornatore stesso, Quentin Tarantino –, un ritratto del grande compositore romano, ma anche e soprattutto perché vediamo agire nella testimonianza diretta questoche partendo dall’eredità di un padre trombettista riesce con la soladele dela diventare uno dei ...

