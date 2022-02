Empoli-Juventus, Allegri perde un altro centrocampista: i dettagli (Di sabato 26 febbraio 2022) Juventus in campo al ‘Castellani’ contro l’Empoli nella sfida valevole per la 27esima giornata di Serie A Nuovi guai per la Juventus di Massimiliano Allegri, in campo adesso al ‘Castellani’… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 26 febbraio 2022)in campo al ‘Castellani’ contro l’nella sfida valevole per la 27esima giornata di Serie A Nuovi guai per ladi Massimiliano, in campo adesso al ‘Castellani’… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

GiovaAlbanese : La soluzione più 'fresca' per Empoli prevede un attacco di prospettiva e di talento: con #Aké (da destra) a support… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE: - forumJuventus : Allegri pre #EmpoliJuve: “Partita da vincere. Dybala torna per la Fiorentina. Oggi vediamo chi sta in piedi e quali… - rockett70 : RT @CucchiRiccardo: Dopo il primo tempo. #Vlahovic ha messo a 'sedere' con la finta #Ismajli e #Vicario, dopo aver dettato il passaggio a #… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Juventus, parla #Nedved: “Difficile parlare di calcio oggi” ?? Le sue dichiarazioni prima del match contro l’#Empo… -