Empoli-Juventus 2-3 | Vlahovic | “Sensazioni confuse per il ritorno a Firenze Stop guerra”

"Tre punti che pesano tanto. Veniamo da due pareggi ed era importantissimo vincere, ci siamo riusciti e siamo contenti, ora testa alla prossima. Non mi sono 'preso' la Juve, un singolo non può andare avanti senza squadra, è tutto merito del gruppo, se siamo compatti possiamo fare grandi risultati. Non ero abituato a tanta attenzione, come ha detto il mister, con calma e lavoro si può fare tutto. Come ho già detto i miei compagni e tutta la società mi hanno aiutato tanto e li ringrazio". Lo ha detto l'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, dopo la vittoria sull'Empoli decisa da una doppietta del serbo: "Lo scudetto? Andiamo avanti partita per partita, quello che succede, succede, noi proviamo a fare i risultati migliori. Non so cosa dire della prossima gara contro la Fiorentina, ho Sensazioni confuse per il ritorno a Firenze. Stop guerra"

