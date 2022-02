Elisabetta Franchi smentisce le indiscrezioni di Chi: l’amicizia con Michelle Hunziker resiste (Di sabato 26 febbraio 2022) Ha deciso di raccontare anche la sua versione dei fatti dopo quello che si è detto nelle ultime ore sui giornali e poi sui siti tv gossip e tv ! Elisabetta Franchi tramite Fanpage.it sceglie di fare chiarezza su quanto accaduto con Michelle Hunziker e smentisce che tra lei e la conduttrice Mediaset ci siano delle tensioni o che siano saltati accordi per lavorare insieme. L’indiscrezione era stata lanciata dalla rivista Chi: secondo il Magazine di Signorini, la Hunziker, dopo il divorzio da Tomaso Trussardi avrebbe perso la possibilità di esporre la sua linea di cosmetici nel corso della Milano Fashion Week in collaborazione proprio con Elisabetta Franchi. La stilista però spiega che non c’è stato nessun attrito tra lei e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 26 febbraio 2022) Ha deciso di raccontare anche la sua versione dei fatti dopo quello che si è detto nelle ultime ore sui giornali e poi sui siti tv gossip e tv !tramite Fanpage.it sceglie di fare chiarezza su quanto accaduto conche tra lei e la conduttrice Mediaset ci siano delle tensioni o che siano saltati accordi per lavorare insieme. L’indiscrezione era stata lanciata dalla rivista Chi: secondo il Magazine di Signorini, la, dopo il divorzio da Tomaso Trussardi avrebbe perso la possibilità di esporre la sua linea di cosmetici nel corso della Milano Fashion Week in collaborazione proprio con. La stilista però spiega che non c’è stato nessun attrito tra lei e ...

