Elena, dopo la menopausa a Masterchef sdogana l'alopecia: 'Addio capelli ma tanti progetti' (Di sabato 26 febbraio 2022) Ha sdoganato la menopausa in prima serata. Elena Morlacchi , la grintosa 55enne di Lido Adriano (Ravenna) che era tra i partecipanti dell'11esima stagione di Masterchef Italia, in onda su Sky. Nell'... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 26 febbraio 2022) Hato lain prima serata.Morlacchi , la grintosa 55enne di Lido Adriano (Ravenna) che era tra i partecipanti dell'11esima stagione diItalia, in onda su Sky. Nell'...

Advertising

CiniLetizia : Elena, dopo la menopausa a Masterchef sdogana l'alopecia: 'Addio capelli ma tanti progetti' - elena_elnmrl15 : RT @AngeloCiocca: Così voglio vedere come lo paghiamo il #gas visto che ne siamo DIPENDENTI per quasi il 40%. A meno che non abbiano deciso… - Luce_news : Elena Morlacchi, dopo la menopausa a Masterchef adesso sdogana l’alopecia: “Addio capelli ma tanti progetti” - CapitanCarla : @elena_1714 Certo, ma non capisco perché sminuire chi dopo due anni ha ancora apprensione per il covid. - Beatrice91838 : Straconvinta che si fosse rivisto con cosmary, per poi raggiungere elena a venezia e andare a milano il giorno dopo… -