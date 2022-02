Eden | Un Pianeta da Salvare | anticipazioni puntata del 26 febbraio su La7

(Di sabato 26 febbraio 2022)e temi dellain onda stasera, sabato 262022 alle 21:15 su La7 Sabato 262022 su La7 andrà in onda un nuovo appuntamento in prima serata con– Unda, il programma di divulgazione condotto da Licia Colò. Quella di stasera sarà la quartadel ciclo in prima serata e l’appuntamento è per le 21:15 su La7. Documentari, immagini mozzafiato per un sabato sera diverso dal solito. Stasera Licia Colò parlerà di nucleare pulito, e ci porterà in Irlanda, nelle Marche, vedremo un documentario su Bali e molto altro. Vediamo quindi nel dettaglio i temi delladi stasera di– Unda ...

Advertising

TanoJu29ro : che ti mette a disposizione risorse praticamente infinite, che si rinnovano a ritmi perfettamente compatibili con i… - Suzana28803257 : @Comunardo Se più persone prendessero Nole come l'esempio il pianeta Terra sarebbe l'Eden. Forza Nole!!!???????? - _PuntoZip_ : La7 – Nuovo appuntamento con Eden – Un pianeta da salvare, condotto da Licia Colò - Stasera_in_TV : LA 7: (21:15) Eden Un pianeta da salvare (Approfondimento) #StaseraInTV 19/02/2022 #PrimaSerata #edenunpianetadasalvare @La7tv - MontiFrancy82 : Sabato 19 febbraio alle 21.15 su La7 nuovo appuntamento con #Eden – Un pianeta da salvare, condotto da… -

Ultime Notizie dalla rete : Eden Pianeta

La7

... personali e commoventi, per raccontare come i due attori hanno capito che fare qualcosa per ilè qualcosa di meraviglioso. Al mattino al Cinema Italiasi terranno due repliche per gli ......20 - #cartabianca (Approfondimento) Italia 1 - ORE 21:25 - La Fabbrica di Cioccolato (Film) Rete 4 - ORE 21:20 - Fuori dal coro (Rubrica) condotto da Mario Giordano La7 - ORE 21:20 -Un...Sabato 26 febbraio 2022 su La7 andrà in onda un nuovo appuntamento in prima serata con Eden – Un Pianeta da Salvare, il programma di divulgazione condotto da Licia Colò. Quella di stasera sarà la ...Il viaggio di Licia questa settimana parte dall'Irlanda, e più precisamente da Cong, piccolo villaggio reso famoso in tutto il mondo negli anni 50 perche' set del film "Un uomo tranquillo" con John Wa ...